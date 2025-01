In Lahr und Offenburg zugeschlagen: Einbrecher stehlen wertvolle Fahrräder

1 Die Polizei prüft, ob die beiden Einbrüche, verübt im Abstand von gut zwei Stunden, im Zusammenhang stehen. Foto: Archiv

In Lahr und Offenburg wurde in zwei Fahrradgeschäfte eingebrochen. Die Polizei prüft nun, ob die Taten zusammenhängen.









Link kopiert



Passiert ist das Ganze in der Nacht auf Sonntag. Zunächst war Black Forest Rides in der Breisgaustraße in Mietersheim betroffen. Unbekannte warfen dort gegen 2 Uhr einen Stein gegen die Glasfront, wodurch diese komplett zertrümmert wurde. Der Stein landete im Ausstellungsraum, wobei ein beträchtlicher Schaden angerichtet wurden. Die Täter drangen ein und stahlen zwei hochwertige Mountainbikes der Marke „Pivot“.