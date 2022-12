1 Gleich zwei Arbeitsunfälle gab es am Mittwoch. Zwei Arbeiter wurden schwer verletzt. Foto: Stratenschulte

Bei Arbeitsunfällen in Lahr und in Kippenheim am Mittwoch sind zwei Menschen schwer verletzt worden.















Lahr/Kippenheim – Ein 57 Jahre alter Mann war am Mittwochmittag in der Einsteinallee auf dem Lahrer Flugplatzareal kurz nach 12.30 Uhr mit einem Arbeitskollegen damit beschäftigt, einen Sattelanhänger mit einem Gabelstapler zu beladen.

Dabei wurde gepresstes Altpapier an das hintere Ende der Ladungsfläche gestellt und anschließend an dessen Endposition geschoben, berichtet die Polizei. Während den Arbeiten wurde der 57-Jährige zwischen dem gepressten Altpapier, das bis zu einer Tonne wog und dem Aufbau des Fahrzeugs eingeklemmt. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

In Kippenheim wurde ebenfalls am Mittwoch der Arbeiter eines Unternehmens in der Frankenstraße schwer verletzt. Gegen 17.45 Uhr war der 47-jährige Mann offenbar damit beschäftigt, mit einem mobilen Kran ein etwa 250 Kilogramm schweres Eisenteil in eine Drehmaschine zu heben. Dabei klemmte er sich offenbar ohne Fremdverschulden einen Arm ein, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht.