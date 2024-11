In Lahr, Reichenbach und Kuhbach: Ab kommender Woche gilt Tempo 30 auf der B 415

1 Die Tempo-40-Schilder auf der B 415, hier in Reichenbach, sind bald Geschichte. Foto: Baublies/Archivbild

Die Stadt wird ab Dienstag die nötigen Schritte umsetzen, um Tempo 30 auf der B 415 einzurichten. Betroffen ist die Kernstadt Lahr ab dem Friedrich-Ebert-Platz sowie die Ortsdurchfahrten von Kuhbach und Reichenbach. Die Blitzer werden erst später umgestellt.









Eine kontrovers diskutierte Maßnahme wird nun umgesetzt: Mitte November wird die Geschwindigkeit innerorts auf der B 415 in Lahr, Kuhbach und Reichenbach auf 30 Stundenkilometer angeordnet. Das teilte die Stadt Lahr am Mittwochmorgen mit. Die notwendigen Anpassungsarbeiten beginnen am Dienstag, 12. November. Die Umstellung erfolgt in den darauffolgenden Tagen sukzessive. Geplant ist die Geschwindigkeitsreduzierung ab dem Friedrich-Ebert-Platz in der Kernstadt bis zum Ortsausgang Reichenbach. Der außerorts liegende Abschnitt zwischen Kuhbach und Reichenbach ist davon nicht betroffen, teilt die Stadt mit.