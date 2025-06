In Lahr regt sich Widerstand: Eltern wollen gegen höhere Kita-Gebühren demonstrieren

In Lahr regt sich Widerstand

1 Eltern sollen für die Betreuung ihrer Kinder künftig mehr bezahlen, wenn es nach der Stadt geht. Foto: Der Lahrer Gemeinderat soll am Montag die von der Stadt geplanten höheren Kita-Gebühren beschließen. Vor der Abstimmung planen Mütter und Väter eine Kundgebung.







„Bringt Schilder, Trillerpfeifen und gute Laune mit. Lasst uns laut, bunt und fröhlich sein“, heißt es in dem Aufruf des Gesamtelternbeirats der Lahrer Kitas, der am Mittwochabend im Internet veröffentlicht wurde. Treffpunkt sei am Montag, 23. Juni, um 16 Uhr auf dem Rathausplatz – dort wolle man gemeinsam Stellung beziehen gegen den Beschluss. Es sei geplant, die Veranstaltung rechtzeitig aufzulösen, „um dann geschlossen, ruhig und gesittet der Gemeinderatssitzung beizuwohnen“, heißt es.