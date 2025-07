Die Motorradgruppe Oberberg aus dem Raum Gummersbach verbringt seit 1995 regelmäßig Anfang Juli ihren Motorradurlaub bei Bernd und Karina Schwendemann in der Sulzer Bachstraße. Das war Nicole Baur jetzt eine Ehrung wert. Die Ortsvorsteherin übergab den Bikern neben einer Urkunde Walter Carolis Buch über Sulz.

Die Freundschaft zur Familie Schwendemann begann 1995 bei einem Treffen der Motorradfreunde Sulz, damals noch am alten Bangertshisli im Sulzbachtal, das inzwischen dem neuen Blockhaus weichen musste. Man lernte sich am Lagerfeuer kennen und freute sich dann immer wieder auf das Wiedersehen im nächsten Sommer. Im Lauf der Jahre wurden dann die Schlafplätze vom Zeltplatz im Sulzbachtal in die Bachstraße verlegt. Ein großer Vorteil für die fünf Motorradfreunde, konnten sie sich doch dadurch einiges an Gepäck ersparen. In all den Jahren hat sich eine tiefe Freundschaft mit den Schwendemanns entwickelt. Man trifft sich sogar mehrmals im Jahr zu den verschiedensten Anlässen.

Nicole Baur würdigte bei ihrem Besuch diese Treue zu Sulz, zumal es seit einiger Zeit ja keine Motorradtreffen mehr im Sulzbachtal gibt. Bei dem gemütlichen Zusammensein wurde auch erwähnt, dass in Carolis 630 Seiten starkem Buch über Sulz auch die Motorradfreunde verewigt sind.

Die Motorradfreunde dankten für das Präsent und erinnerten an ihre beiden Mitglieder, die diesmal fehlten – sie wurden bei einem Sturz verletzt, sind aber auf dem weg der Besserung. Beim nächsten Besuch in Sulz will die Gruppe wieder vollzählig sein.