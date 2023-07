Wohin mit dem nicht mehr gewollten Haustier? In den Lahrer Stadtpark! So denken offenbar immer wieder Menschen. Jüngst gab es einen besonders dreisten Vorfall.

Im Lahrer Stadtpark werden immer wieder Kleintiere von ihren privaten Haltern ausgesetzt. Erst kürzlich sei ein bisher privat gehaltenes Kaninchen zu der bestehenden Kaninchengruppe im Park über den Zaun geworfen worden, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

„So ein Vorgehen lässt jegliches Verständnis für ein Tier und sein Sozialverhalten vermissen. Werden Tiere auf diese Weise zusammengebracht, führt das oftmals zu Stresssituationen und Kampfverletzungen, die den Tod der Tiere zur Folge haben kann“, betont Cathleen Tzschoch, Tierpflegerin im Stadtpark. Auch in diesem Fall sei es zu Verletzungen beim Tier gekommen.

Das ausgesetzte Kaninchen kann nun nicht in der Gruppe bleiben, da diese vollends ausgeschöpft ist. Es wurde in der rückwärtigen Quarantänestation untergebracht, bis in einem Tierheim ein Platz frei wird. Diese Station sei eigentlich erkrankten Tieren vorbehalten, die für eine Behandlung von ihrer Gruppe separiert werden müssen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt Lahr appelliert, bei einem Wunsch nach einem Haustier, genau zu prüfen, ob sich die künftigen Halter in der Lage sehen, eine dauerhafte Verantwortung für das Tier zu übernehmen.