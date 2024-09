Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 7103 bei Burladingen-Hausen ist am Sonntagnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein Jugendlicher musste nach einem Unfall bei Burladingen am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 17.45 Uhr war der 17-Jährige laut Polizeibericht auf einem Motorrad auf der K 7103 in Richtung Hausen unterwegs und geriet in einer langgezogenen Rechtskurve wohl aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn in die Böschung ab und stürzte.

Wegen seiner Verletzungen kam der junge Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zunächst hatte auch ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle angeflogen.

Den Schaden am Zweirad beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro.