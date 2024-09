In Kippenheim: Abriss der alten Festhalle rückt näher

In Kippenheim

Mit dem Bau des Bürgerhauses wird die alte Festhalle nicht mehr benötigt und soll unter anderem für Wohnungen weichen, wie der Bürger-Workshop im April ergab. Der Gemeinderat Kippenheim vergab am Montag nun die Arbeiten für den Abbruch der alten Festhalle in Kippenheim einschließlich des Verbindungsgang und des Wohnhauses. Die Firma Singler erhielt den Auftrag zum Angebotspreis von 178 500 Euro. Den Abbruchantrag selbst wird der Rat in seiner nächsten Sitzung zur Kenntnisnahme erhalten.