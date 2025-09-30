In Instagram-Video: Münchner OB bittet nach Wiesn-Überfüllung um Entschuldigung

Kein Vor, kein Zurück, Angst bei einigen Besuchern: Nach der zeitweisen Schließung des überfüllten Oktoberfestgeländes schwieg der Münchner Oberbürgermeister trotz Kritik - bis jetzt.
München - Drei Tage nach der zeitweisen Schließung des überfüllten Oktoberfestgeländes hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter um Entschuldigung gebeten. "Ich will mich ausdrücklich entschuldigen bei denjenigen, die beispielsweise mit Kindern einfach in Panik geraten sind und sich einfach absolut unwohl gefühlt haben, einfach unsicher gefühlt haben", sagte der SPD-Politiker in einem auf Instagram veröffentlichten Video. "Das darf eigentlich so nicht vorkommen."