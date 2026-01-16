In Ichenheim und Meißenheim: 42.500 Euro kamen bereits für die Opfer der zwei Brände zusammen

Zwei Wochen nach den Bränden in Ichenheim und Meißenheim fällt die Zwischenbilanz der Spendenaktionen positiv aus: Die Hilfsbereitschaft ist groß.
Zu Beginn war der Schock riesengroß. „Nun ist wieder etwas Hoffnung da, dass vielleicht doch noch Persönliches gerettet werden kann – auch wenn vieles wohl für immer verloren ist“, fasste es der Ichenheimer Jakob Eichner im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen. Eichner ist der Organisator eines Spendenaufrufs für die Betroffenen des Brandes in der Meißenheimer Straße in Ichenheim.