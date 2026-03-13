In Ichenheim: Berufsinfomesse begeistert Schüler

Viele Schüler informierten sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. 23 Unternehmen und Betriebe präsentierten ihre Angebote.
In der Langenrothalle herrschte reger Betrieb am Donnerstagabend. Schüler, Eltern sowie zahlreiche Interessenten besuchten die Berufsinfomesse. 23 Unternehmen, Handwerksbetriebe und soziale Einrichtungen aus Neuried und Umgebung präsentierten ihre Ausbildungs- und Studienangebote. Von 16 bis 19 Uhr gab es für die Besucher die Gelegenheit, sich in der Halle umzuschauen. Die Messe bot eine Vielfalt an Informationsständen, die Möglichkeit zu Gesprächen und praktische Einblicke. Vertreter aus Industrie, Handwerk, Dienstleistungen und öffentlichem Dienst standen bereit, um Fragen zu beantworten und ihre Berufe vorzustellen. Besonders gefragt waren Gespräche mit Auszubildenden, die aus erster Hand von ihrem Berufsalltag berichten konnten, sagte Alex Matt von Alex Holzbau im Gespräch mit unserer Redaktion.