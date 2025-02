In Hornberg wird Fasnet gefeiert: Beim Hexenball ging es hoch her

1 Die Guggenmusik Latschari-Blaari aus Hinterzarten trieb das Stimmungsbarometer beim Hexenball in Hornberg hoch. Foto: Kern

Die Buchenbronner Hexen konnten sich einmal mehr über eine Veranstaltung freuen, die mit viel Herzblut vorbereitet wurde – und auf viel Resonanz traf. Vor allem wurde mit Programm und Örtlichkeit einmal mehr gepunktet.









Der Hexenball der Buchenbronner Hexen lockt jedes Jahr große Scharen von Besuchern an – so auch am Samstag. 40 Gastzünfte, vier Guggemusiken und Narren in bester Feierlaune vergnügten sich friedlich miteinander bei Musik, Show- und Hexentänzen bis in die frühen Morgenstunden. In der Stadthalle, dem Partyzelt auf dem Stadthallen-Vorplatz und in den Katakomben ging die Post ab und das von Beginn an. Bereits der Einmarsch von Hexenmusik und Hästrägern ging ohne Umwege ins Narrenherz und sorgte dafür, dass der Saal in kürzester Zeit brodelte.