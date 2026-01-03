In Horber Firma erfolgreich: Einer der besten Gebäudereiniger Deutschlands

Jonathan Ott zählt zu den besten Gebäudereinigern Deutschlands und möchte mit Vorurteilen aufräumen.
Das Summen der Reinigungsmaschine hallt durch die leeren Flure, Neonlicht spiegelt sich auf frisch polierten Böden. Der Gebäudereiniger ist da, lange bevor Meetings starten, Maschinen und Computer hochgefahren werden und die Arbeit der meisten Leute beginnt. Er kümmert sich um die Sauberkeit vom Eingangsbereich bis zur letzten Etage. Mit routinierten Handgriffen prüft er Oberflächen, misst Reinigungsmittel ab, achtet auf Material und Umwelt. Was viele übersehen: Gebäudereinigung ist Präzisionsarbeit und erfordert Fachwissen. Unterschiedliche Böden verlangen unterschiedliche Pflege, sensible Technik braucht Schutz, Hygiene- und Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Besonders in Krankenhäusern, Schulen oder Produktionsstätten ist Sauberkeit keine Frage der Optik, sondern der Sicherheit.