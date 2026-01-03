In Horber Firma erfolgreich: Einer der besten Gebäudereiniger Deutschlands

Das Summen der Reinigungsmaschine hallt durch die leeren Flure, Neonlicht spiegelt sich auf frisch polierten Böden. Der Gebäudereiniger ist da, lange bevor Meetings starten, Maschinen und Computer hochgefahren werden und die Arbeit der meisten Leute beginnt. Er kümmert sich um die Sauberkeit vom Eingangsbereich bis zur letzten Etage. Mit routinierten Handgriffen prüft er Oberflächen, misst Reinigungsmittel ab, achtet auf Material und Umwelt. Was viele übersehen: Gebäudereinigung ist Präzisionsarbeit und erfordert Fachwissen. Unterschiedliche Böden verlangen unterschiedliche Pflege, sensible Technik braucht Schutz, Hygiene- und Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Besonders in Krankenhäusern, Schulen oder Produktionsstätten ist Sauberkeit keine Frage der Optik, sondern der Sicherheit.

Landesweit der Beste Herausragend in diesem Fach ist Jonathan Ott aus Nagold: Er absolvierte die beste Gesellenprüfung in Baden-Württemberg und zählt zu den besten zehn in Deutschland (von insgesamt gut 1500 Gesellen in diesem Jahr). Der 24-Jährige ist im familieneigenen Reinigungsbetrieb in Horb-Talheim tätig. In seiner Freizeit geht er Laufen und Radfahren und ist bei der Talheimer freiwilligen Feuerwehr.

Unternehmensgründer war sein Großvater Günter Ott, Inhaber ist sein Vater Thomas Ott. Dabei ging Jonathan Ott einen ungewöhnlichen Weg und studierte zuerst Betriebswirtschaft und Unternehmensführung in Heilbronn. Nach seinem Abschluss begann er die Gebäudereiniger-Ausbildung. „Ich habe schon immer nebenbei in der Firma gearbeitet“, sagt Jonathan Ott. „Mir war es wichtig, alles von der Pike auf zu lernen.“ Als künftiger Chef von 570 Mitarbeitern, wolle er nicht nur theoretisches Wissen haben, sondern die Dinge auch selbst können. „Es geht um Chemie, Oberflächen und Reinigungsverfahren“, so Ott. Das Unternehmen habe Kunden von Privathaushalten, über Verwaltungen und Schulen bis zu Industriebetrieben. „Das Spektrum reicht von einfachen Unterhaltsreinigungen bis zu großen Maschinen und Windrädern“, erklärt Ott.

Derzeit auf Meisterschule

Derzeit besucht Jonathan Ott die Meisterschule. Einen ähnlichen Weg wie Ott hat sein Ausbilder Senat Sahiti absolviert, wenngleich in anderer Reihenfolge. Er lernte zuerst Gebäudereiniger und machte seinen Meister und studierte anschließend neben dem Beruf Betriebswirtschaft. Sahiti ist seit 25 Jahren im Unternehmen tätig, war selbst einer der ersten Auszubildenden und hat sich zum technischen Geschäftsführer und Einkäufer hochgearbeitet.

Während die meisten Reinigungskräfte bei den Unterhaltsreinigungen tatsächlich Frauen sind, ist Gebäudereiniger eher ein Männerberuf. „80 Prozent meines Jahrgangs waren Männer“, erzählt Ott. Wenn er auf Partys von seinem Job erzähle, werde oft schief angesehen. „Die Leute haben Vorurteile und wissen nicht, was wir machen.“ Dass es sich um zuweilen harte Arbeit handelt, beschönigen Ott und Sahiti nicht. „Aber man sieht den Unterschiede zwischen vorher und nachher und das sorgt für Erfolgserlebnisse“, sagt Sahiti. Besonders bei Baustellen sei das der Fall. „In einer Region mit Vollbeschäftigung ist es schwer, Mitarbeiter in der Reinigung zu bekommen“, sagt Sahiti. Neben tariflicher Bezahlung setzt das Unternehmen deshalb vor allem auf Mund-zu-Mund-Propaganda. „Der Einstieg ist in unserer Branche leicht und jeder bekommt eine Chance“, sagt Sahiti.

Im Betrieb aufgewachsen

„Ich bin im Betrieb aufgewachsen“, sagt Jonathan Ott. Für seinen Weg habe er sich alleine selbst entschieden. „Es gab keinen Druck von der Familie.“ Dennoch hat er bereits während der Schule an den Wochenenden und in den Ferien mitgearbeitet und auch seine Bachelorarbeit über die autonome Reinigung von Industriehallen geschrieben. „Bei der Gebäudereiniger-Prüfung gibt es kein Gesellenstück, wie zum Beispiel beim Schreiner“, erklärt Ott. Dafür müssen in einer praktischen Prüfung in Arbeitsproben zum Beispiel fachgerechte Boden-, Glas- und Teppichreinigung gezeigt werden. In einem Praktikum bei Mercedes lernte Ott einen Konzern und dessen Arbeitsweise kennen.

„Gebäudereinigung an sich ist eine coole Aufgabe“, sagt Ott. Wenn es besonders schmutzig ist, blüht er auf.