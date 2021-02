In Horb vor Gericht Ehemann will Frau mit Plastiktüte ersticken

Obwohl die Ehe bereits zerbrochen ist und beide Seiten die Scheidung vorbereiteten, lebt das Paar gemeinsam im selben Haus. Der Mann (61), ein Diabetiker, der durch Gelenkprobleme im Knie zu 50 Prozent schwerbehindert ist, arbeitet als Immobilienkaufmann und hat nach eigenen Angaben gut verdient, zumindest bis Corona kam. Bereits seine erste Ehe ging in die Brüche. Seine zweite Frau, die Geschädigte, ist 59 Jahre alt, arbeitet als Löterin und verkauft selbst gestrickte Kleidung. Mit im Haus lebt auch noch deren aus Russland stammender Mutter.

Zum Tatzeitpunkt war die Ehe bereits zerrüttet. Die Frau war aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen und schlief in einem anderen Raum des Hauses. Wegen der bevorstehenden Scheidung gab es immer wieder Streit um Geld und die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens, bis es schließlich zu dem gewaltsamen Vorfall kam.

Aussage gegen Aussage

Am vergangenen Dienstag wurde der Fall nun vor dem Landgericht Horb verhandelt. Da in den Horber Gerichtsräumen aber nicht genug Platz ist, um die wegen Corona nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten, wurde der Prozess nach Rottweil verlegt.

Der Fall stellte Richter Albrecht Trick vor eine schwere Entscheidung. "Es ist eine klassische Beziehungstat, zu der beide Beteiligten unterschiedliche Versionen erzählen", fasste die Staatsanwaltschaft den Fall treffend zusammen. Da bei der eigentlichen Tat keine Zeugen anwesend waren, stand nun Aussage gegen Aussage.

Kampf im Schlafzimmer

So berichtete die Ehefrau: Am betreffenden Tag kam sie nachmittags nach Hause. Als sie eine Tür zwischen Schlafzimmer und Scheune öffnete, stand überraschend ihr Mann in der Tür. Er trug Handschuhe und hielt eine Folie in der Hand. Sie drehte sich noch fluchtartig um, doch zu spät: "Plötzlich lag ich auf dem Boden, er lag auf mir und hat mir die Folie aufs Gesicht gedrückt." Schließlich konnte sie sich befreien.

Eine gänzlich andere Version des Vorfalls erzählte der Angeklagte. Folgt man seiner Darstellung, hat er seiner Frau nicht aufgelauert, sondern in der Scheune eine Zange gesucht, als plötzlich seine Frau in der Tür stand. "Wir sind beide erschrocken."

Weiter schilderte er seine Version des Tatablaufs: Seine Frau hat dann aus Schreck angefangen, auf ihn einzuschlagen. Er hat zur Verteidigung seine Arme gehoben und sie in den Schwitzkasten genommen.

Daraufhin sind beide gestürzt, wobei er auf seiner Frau fiel, die ihn dann mehrfach in den Arm biss. Den Versuch, seine Frau zu ersticken, bestritt der Angeklagte: "Die Plastiktüte gibt es nicht."

Sauerstoffmangel erwiesen

Der Gerichtsmediziner, der nach dem Vorfall beide beteiligten untersucht hatte, berichtete, dass er bei der Ehefrau zahlreiche sogenannte "punktförmige Einblutungen" festgestellt hat. "Das sind Stauungsblutungen, die vor allem durch Sauerstoffmangel verursacht werden."

Die Verteidigung wollte daraufhin wissen, ob sich die punktförmigen Einblutungen auch durch eine Folie oder Tüte vor Mund und Nase hätte verursacht werden können. Der Gerichtsmediziner hielt dies für eher unwahrscheinlich: "Bei einer weichen Bedeckung sieht man das eigentlich nicht."

Der Sauerstoffmangel sei dadurch zu erklären, dass der übergewichtige Angeklagte auf seiner Frau gelegen und dadurch ihren Oberkörper zusammengepresst habe. Dadurch seien auch mehrere Rippen gebrochen worden.

Auch am Arm des Mannes habe er Verletzungen festgestellt, bei denen es sich eindeutig um Bissspuren gehandelt habe. "Die Bissverletzungen lassen sich mit dem Gebiss der Ehefrau vereinbaren. Eine hundertprozentige Zuordnung ist aber nicht möglich."

Haftstrafe oder Freispruch

So unterschiedlich wie die Aussagen der Beteiligten fielen auch die Schlussplädoyers aus. So sah der Staatsanwalt es als gesichert an, dass der Angeklagte seiner Frau aufgelauert und versucht habe, sie mit einer Tüte oder einer Folie zu ersticken. Das sei dadurch belegt, dass die wiederholten Aussagen der Geschädigten konstant und nicht widersprüchlich seien.

Der Richter war der Meinung, dass die Frau im Gegensatz zu ihrem Ehemann kaum die Zeit hatte, sich ihre Version der Ereignisse zurechtzulegen.

Aufgrund des Tatbestandes der gefährlichen Körperverletzung forderte die Anklage eine Haftstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten.

Die Verteidigung hingegen erklärte: "Der Vorfall war ein unglücklicher Unfall." Die Glaubwürdigkeit der Ehefrau zog die Verteidigung in Zweifel und verwies auf zahlreiche Widersprüche in deren Aussage. So habe sie mal von einer Tüte, mal von einer Plastikfolie berichtet. Mit ihrer unterschriebenen polizeilichen Aussage konfrontiert, fragte sie verwundert: "Wer schreibt denn sowas?"

Richter Trick kam schließlich zu dem Schluss, dass die Version der Geschädigten glaubwürdig sei. "Die Aussage der Ehefrau war immer konstant. Es ist egal, ob es nun eine Tüte oder eine Folie war." Ein Hinweis auf die Echtheit der Aussage sei, dass sie viele "nutzlose Details" enthalten habe. "Wenn man sich etwas ausdenkt, macht man die Geschichte glatt und gradlinig."

Auch hielt es Trick für abwegig, dass die körperlich unterlegene Ehefrau ihren größeren und schwereren Ehemann angegriffen habe. "Das macht keinen Sinn" Auch die Bissverletzungen passten ins Bild. "Warum beißt sie ihre Frau? Nicht, weil sie sie angegriffen hat, sondern weil sie sich in Todesangst verteidigt hat."

Eindeutiges Urteil

Damit war für Trick klar: "Ich habe keinen Zweifel, dass sie der Aggressor sind." Daher verurteilte er den Angeklagten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein Tötungsdelikt sei ihm nur deshalb nicht vorgeworfen worden, weil er schließlich von seiner Frau abgelassen habe. So sei es gerade seine Frau gewesen, die ihn entlastet habe mit der Aussage: "Als ich mich rausgewunden hatte, ist er nicht hinter mir her."