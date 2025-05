In Hohberg ist es schon so weit: Droht auch den Ortsverwaltungen in den Lahrer Stadtteilen die Schließung?

In Hohberg ist es schon so weit

1 Das Mietersheimer Rathaus ist schon jetzt nur an vier Tagen in der Woche für die Bürger geöffnet. Foto: Köhler

Es war ein Paukenschlag in Hohberg: Die Ortsverwaltungen dort machen im Juni dicht. Auch in Lahr sind mit Blick aufs Geld Änderungen in den Dorf-Rathäusern möglich, erklärt die Stadt.









Eine Stadt, sieben Stadtteile, acht Rathäuser: Die Anwohner in Mietersheim, Sulz und Co. sind es seit jeher gewohnt, dass ihnen neben dem Bürgerbüro in der Kernstadt auch vor Ort eine Anlaufstelle für Behördengänge zur Verfügung steht. Dass das keine Selbstverständlichkeit (mehr) ist, zeigt ein Gemeinderatsbeschluss aus Hohberg: Dort werden die Ortsverwaltungen in Diersburg und Niederschopfheim vor allem aus finanziellen Gründen Ende Juni geschlossen. Auch in Lahr wird immer wieder über die „kleinen Rathäuser“ diskutiert. Schließlich muss die Stadt an allen Ecken und Enden sparen.