In Hechinger Stadtteil: Die Bilder von der Klosterweihnacht in Stetten

Trotz nieselig-kaltem Wetter zum Auftakt war die Stettener Klosterweihnacht von Anfang an eine stimmige Veranstaltung. Im Klosterkeller und dem Johannessaal war man geschützt, und auch im Freien herrschte bald Andrang.

Hechingens größter Stadtteil hat schon einiges zu bieten, das wurde auch bei dieser besonderen Vorweihnachtsveranstaltung deutlich. Dazu zählt auf jeden Fall das Stettener Kloster, das an diesem Abend toll angeleuchtet war. Ergänzt wurde das durch große Feuerschalen, wo die Kinder Stockbrot backen konnten.

Weihnachtsmarkt im Klostergewölbe hat Stimmung

Und das Klostergewölbe bot einen urigen Rahmen für die Stände der Stettener Vereine, die dort aktiv waren. Darunter auch der Grundschul-Förderverein, der an diesem Tag seine Eintragung ins Vereinsregister feiern konnte. Aber auch der Kindergarten-Förderverein, der Jugendverein, der Obst- und Gartenbauverein, der Musikverein und der Klosterförderverein waren präsent.

Da war ein großer Basteltisch aufgebaut, ein Tisch mit Punsch und Glühwein, Stände mit Selbstgebasteltem, aber auch Tische und Bänke, wo man gemütlich seine Wurst essen konnte. Das war zu Beginn auch sehr gefragt, denn erst mal nieselte es recht unangenehm. Im Lauf des Abends hörte das Nieseln auf und es wurde dann richtig voll im Festbereich des Klostergartens, von wo aus sich auch ein toller Blick auf die schön beleuchtete Burg bot.

Wolfgang Nägele begleitet Lichterfeier am Harmonium

Besondere Höhepunkte waren dann ein Auftritt der Stettener Jugendkapelle und eine Lichterfeier in der Klosterkirche, die von Wolfgang Nägele am Harmonium begleitet wurde. Bei Älteren wurden dabei Erinnerungen an jene Zeiten wach, als Nägele gemeinsam mit seinen Kindern als Musiker einer „Krippenband“ die Krippenspiele begleitet hatte.

Gut unterhalten fühlten sich an diesem besonderen Abend auch vier Angehörige einer Delegation aus dem schweizerischen Partnerort. Und Spaß hatten auch alle anderen Gäste an den Ständen mit vielfältigen selbst produzierten Sachen und Speisen, und bei den vielen Gesprächen, die sich an diesem stimmungsvollen Abend ergaben. Auch der Stettener Kalender fand dort guten Absatz.