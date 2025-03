Auf zwölf öffentliche Auftritte und drei Umzüge haben sich 32 Musiker des Musikvereins Boll bei 34 Proben vorbereitet. Diese Bilanz zog Schriftführer Kuno Löffler bei der jüngsten Hauptversammlung.

So wurden Konzerte gespielt oder kirchliche und weltliche Anlässe feierlich umrahmt. Auch das beliebte Wasenfest, die Dorfhockete und das Weinfest wurden in Erinnerung gerufen. Einladungen und Gegenbesuche von Musikfreunden ergänzten den Terminkalender. Nicht unerwähnt blieb der Bunte Abend. Als ein Modell für die Zukunft nannte Löffler das gegenseitige Aushelfen der Musikvereine Boll und Stetten. Ohne diese Unterstützung wäre eine musikalische Begleitung der Fasnetsumzüge nicht möglich gewesen. Der Verein zählt derzeit 160 Mitglieder.

Nachwuchs fehlt

Allgemein zeigte sich der Vorsitzende Armin Buckenmaier mit dem Geleisteten zufrieden. Es müsse aber darüber nachgedacht werden, ob alle Feste in alter Form noch sinnvoll seien. Mit den Konzerten sei man indes auf dem richtigen Weg.

Doch wie viel Vereine braucht der Musikverein Boll Nachwuchs. So werden Blockflötenkurse, Bläserklassen oder Kooperation mit der Jugendmusikschule angeboten, so der Vorsitzende. Der Verein befinde sich in Veränderung um neue Wege zu gehen und Nachwuchs zu gewinnen. In Zukunft werden verschiedene Vereine zwei Jugendkapellen bilden. Hierbei arbeiten die Stadtkapelle Hechingen und die Musikvereine Boll, Jungingen, Schlatt und Stetten zusammen.

Wahlen ohne Änderung

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Aus dem Vorstandstrio wurde Tanja Schuler sowie Schriftführer Kuno Löffler einstimmig gewählt. Auch bleiben in einstimmiger Wahl die aktiven Beisitzerinnen Bettina Hunger, Teresa Löffler und Annette Wolf im Amt. Die Position der Jugendleitung bleibt vakant. Die Notenwarte Hubert Wolf und Sebastian Mayer und die Kassenprüferinnen Meta Staudt und Gabi Hein sind von der Versammlung bestätigt worden.

Ehrungen

Als aktives Mitglied wurde Linus Schuler in die Kapelle aufgenommen und erhielt die Vereinsnadel. Der Vorsitzende Armin Buckenmaier zeichnete für 20 Jahre passive Mitgliedschaft Elsbeth Haberer, Ulrich Gerbert und Uwe Ruhl mit der Vereinsnadel in Bronze aus. 40 Jahre ist Bernhard Heinzelmann dabei und wurde mit der Vereinsnadel in Gold ausgezeichnet.

Die besondere Ehrung zweier Musiker übernahm Sabine Wasserkampf vom Blasmusik Kreisverband Zollernalb. Für 30 Jahre aktives musizieren konnte Trompeter und Registerführer Stephan Hermann vom Blasmusikverband Baden-Württemberg mit Urkunde und Ehrennadel in Gold ausgezeichnet werden. Die Ehrennadel in Gold folgte von Vereinsseite. Bereits 50 Jahre aktiv im Verein ist Trompeter und Urgestein Ludwig Schäfer. Vom Blasmusikverband Baden-Württemberg wurde die Urkunde und Ehrennadel in Platin verliehen. Von Seiten des Vereines wurde ein Weinpräsent übergeben.

Ausblick

Die Pflege der Musik wird beim MV Boll weiter gepflegt. Auch Dirigent Mircea Piciu zeigte sich mit der Probenarbeit und den Konzerten zufrieden und möchte für das nächste Jahr eine Ausflugs-Reise nach Rumänien mit Auftritten organisieren.