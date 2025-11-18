In Hechingen und Jungingen: Fünf Musikvereine kooperieren in Jugendarbeit – das ist der Grund

Fünf Musikvereine, zwei gemeinsame Jugendkapellen: Weil der Musikernachwuchs fehlt, kooperieren die Musikvereine aus Hechingen und Jungingen. Der nächste Auftritt steht bevor.
Die Stadtkapelle Hechingen und die Musikvereine aus Boll, Stetten, Schlatt und Jungingen machen in der Nachwuchsarbeit gemeinsame Sache. Seit dem Frühjahr spielen die Jugendmusiker der fünf Vereine in zwei gemeinsamen Jugendkapellen. Die beiden Kapellen teilen sich in zwei Altersklassen auf – in der einen spielen Zehn- bis 14-Jährige, in der anderen 13- bis 18-Jährige. „Teilweise spielen Jugendliche in der Übergangsphase in beiden Kapellen“, erklärt Julia Alber, Vorsitzende des Musikvereins Schlatt. Derzeit musizieren, beide Kapellen zusammengerechnet, insgesamt 46 Jugendliche, ergänzt Katja Kohler, Vorsitzende der Stadtkapelle Hechingen.