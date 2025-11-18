In Hechingen und Jungingen: Fünf Musikvereine kooperieren in Jugendarbeit – das ist der Grund

Die Stadtkapelle Hechingen und die Musikvereine aus Boll, Stetten, Schlatt und Jungingen machen in der Nachwuchsarbeit gemeinsame Sache. Seit dem Frühjahr spielen die Jugendmusiker der fünf Vereine in zwei gemeinsamen Jugendkapellen. Die beiden Kapellen teilen sich in zwei Altersklassen auf – in der einen spielen Zehn- bis 14-Jährige, in der anderen 13- bis 18-Jährige. „Teilweise spielen Jugendliche in der Übergangsphase in beiden Kapellen“, erklärt Julia Alber, Vorsitzende des Musikvereins Schlatt. Derzeit musizieren, beide Kapellen zusammengerechnet, insgesamt 46 Jugendliche, ergänzt Katja Kohler, Vorsitzende der Stadtkapelle Hechingen.

Gestartet ist das Projekt mit den Proben im Frühjahr diesen Jahres, die Gedanken an eine Zusammenarbeit der fünf Musikvereine aus Hechingen und Jungingen gab es bereits im Vorjahr. Ein Grund ist der Nachwuchsmangel, der auch die örtlichen Musikvereine betrifft. „Die Corona-Pandemie hatte einen sehr großen Anteil daran, dass viele Kinder und Jugendliche mit der Musik im Verein aufgehört oder gar nicht erst angefangen haben“, informiert Alber. Zwei bis drei Jahrgänge fehlen durch die pandemiebedingte Unterrichtspause.

Corona habe jedoch eine sich schon längere abzeichnende Tendenz nochmals deutlich verschärft. Denn: Bereits zuvor haben die Musikvereine gespürt, dass weniger Kinder ein Instrument im Verein lernen und spielen wollen. „Die Musik hat nicht mehr den Stellenwert wie früher, Kinder haben heutzutage bezüglich der Wahl des Hobbys viel mehr Möglichkeiten“, spricht Julia Alber aus ihren Erfahrungen.

Alle Register sind durch den Zusammenschluss besetzt

Deshalb habe der Zusammenschluss, insbesondere für die kleineren Vereine unter den fünf, absolut Sinn ergeben. Aus den Musikvereinen Schlatt und Jungingen, die bereits zuvor eine gemeinsame Jugendkapelle gebildet haben, sind beispielsweise je drei Jungmusiker dabei. Durch die neue Orchesterstärke sind die vor der Kooperation sehr dünn besetzten einzelnen Jugendkapellen nun in der Lage, wieder in voller Registerstärke zu musizieren. Das entscheide auch darüber, welche Stücke gespielt werden können.

Auch die jüngeren Musiker (Jugendkapelle 1) traten bei der Stettener Kirbe auf. Foto: Alber

Und: „Natürlich macht es auch den Jugendlichen in einer größeren Gruppe mehr Freude, die Musik hört sich einfach auch besser an“, sagt Kohler weiter. Erste Auftritte der neuen Jugendkapellen gab es bereits im Zelt der Stadtkapelle beim Irma-West-Kinderfest sowie bei der Kirbe in Stetten. Weitere folgen am kommenden Wochenende, 23. November, im Rahmen des Jahreskonzerts des Musikvereins Schlatt sowie am Sonntag, 7. Dezember, beim Jahreskonzert des Musikvereins Eintracht Jungingen.

Für die Auftritte wird fleißig geprobt, immer am Donnerstagabend in den Proberäumen der Stadtkapelle Hechingen. Weitere Nachwuchsmusiker sind willkommen, wie Katja Kohler und Julia Alber unisono betonen. Neben den Auftritten warten auf die Jugendliche auch gemeinsame Freizeitaktivitäten. Im September gab es beispielsweise ein Probenwochenende mit Kennenlernspielen und einem Filmeabend, nach der Fasnetssaison soll es eine weitere Veranstaltung geben, die noch in Planung ist. Abgesehen davon, habe jeder Musikverein weiterhin seine eigene Jugendarbeit.

Sebastian Schorr als Dirigent gewonnen

Als Dirigenten für die neuen Jugendkapellen konnten die Verantwortlichen Sebastian Schorr gewinnen. Er ist studierter Hornist und Teil der württembergischen Philharmonie Reutlingen sowie Dirigent weiterer Kapellen. „Er kann die Jugendlichen super motivieren. Wir waren auf Anhieb sehr begeistert“, finden Alber und Kohler nur lobende Worte. Die Basis für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit in der Hechinger und Junginger Musikerjugend ist geschaffen.

Nächster Auftritt: Jahreskonzert Musikverein Schlatt

Auftritt

Die gemeinsamen Jugendkapellen haben ihren nächsten Auftritt am Sonntag, 23. November, beim Jahreskonzert des Musikvereins Schlatt. Dieses beginnt um 16 Uhr in der Turnhalle in Schlatt. Gemeinsam mit Dirigent Gerhard Nesselhauf haben die Schlatter Musiker ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Nach dem Konzert bietet der Verein wieder seine beliebte warme und kalte Küche an. Es gibt Schnitzel mit Salat und belegte Brötchen. Der Eintritt kostet sieben Euro.