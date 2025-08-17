In Hausen wird gefeiert: Sommerglück beim Straßenfestival

Die mehrtägige Feier in Hausen vor Wald ist sehr gut besucht. Musiker und Gesangverein hängen sich dabei mächtig rein.
Am Samstag startete in der Alten Schlossstraße das dreitätige Sommerfestival mit einem Tag der Premieren. Die von Brauereivertreter Artur Welte bestens instruierte Ortsvorsteherin Ingeborg Reitze stach mit wenigen Schlägen erstmals ein Bierfass an und eröffnete ein Straßenfest, dessen Mischung aus Open-Air-Charakter und Hüttenzauber an den beiden Tagen wieder hunderte von Gästen wie ein Magnet anzog.