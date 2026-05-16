In Hannover: Sexuelle Belästigung auf Ärztetag? Studentinnen berichten

Medizinstudentinnen berichten auf dem Ärztetag von sexueller Belästigung. Die Ärztekammer zeigt sich betroffen und kündigt Konsequenzen für den nächsten Kongress an.
Hannover - Beim Deutschen Ärztetag soll es nach Angaben von Teilnehmerinnen zu sexueller Belästigung gekommen sein. Nach Angaben der Ärztekammer Niedersachsen hatte eine Gruppe von Medizinstudierenden am Freitag in einer Rede von übergriffigem Verhalten vor Ort berichtet. Sie hätten Kommentare über ihr Äußeres, ihre Ausschnitte, Hände auf Gesäß und Rücken, über Einladungen auf Hotelzimmer sowie sexistische Gesprächssituationen geschildert, so die Kammer.