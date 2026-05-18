In Hannover: Sexuelle Belästigung auf Ärztetag? Kammer sichert Hilfe zu

Studentinnen berichten auf dem Ärztetag von Übergriffen auf dem dreitägigen Treffen in Niedersachsen. Die Ärztekammer will die Vorfälle aufarbeiten und stellt Unterstützung für Betroffene in Aussicht.
Hannover - Nach den Berichten über mutmaßliche sexuelle Belästigung beim Deutschen Ärztetag in Hannover hat die Bundesärztekammer Hilfe versprochen. Es bestehe ein enger Austausch mit der Vertretung der Medizinstudierenden und den Betroffenen sei selbstverständlich Unterstützung zugesichert worden, teilte die Kammer auf Anfrage mit. Das "Deutsche Ärzteblatt" hatte die Vorwürfe am Freitag veröffentlicht.