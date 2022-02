1 Bankautomaten der Volksbank in Haigerloch und Bisingen gehen außer Betrieb. Foto: Lachmann-Anke_pixabay

Ab Donnerstag, 31. März, nimmt die Volksbank Hohenzollern-Balingen Geldautomaten in den Haigerlocher Ortsteilen Stetten und Gruol sowie Bisingen-Steinhofen außer Betrieb.















Link kopiert

Haigerloch/Bisingen - Betroffen sind die Geldautomaten in Gruol (Schweizerlandstr. 27, 72401 Haigerloch), Steinhofen (Balinger Straße 17, 72406 Bisingen) und Stetten (Stettener Straße 46, 72401 Haigerloch).

Wirtschaftlich nicht vertretbar

"Das Betreiben dieser Geldausgabeautomaten ist aufgrund dauerhaft rückläufiger Nutzungsquoten betriebswirtschaftlich nicht vertretbar", so die beiden Vorstände Joachim Calmbach und Arndt Ständer. Neben dem Verkauf der ehemaligen Bankgebäude spielten weitere Gründe eine Rolle, zum Beispiel der technische Zustand der zwischenzeitlich in die Jahre gekommenen Geldausgabeautomaten und die damit verbundenen hohen Investitionskosten für Neuanschaffungen.

Aber auch Wartungs- und Leitungskosten sowie steigende Versicherungskosten, resultierend aus Einbrüchen und Sachbeschädigungen, seien zu berücksichtigen. Hinzu kämen die zunehmende Nutzung der Bankcard oder Kreditkarte zur bargeldlosen Bezahlung. Durch die geringfügige Nutzung dieser Dienstleistung sei die Nachfrage und Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Die Volksbank verweist auf 12 Geschäftsstellen und 20 Geldautomat-Standorte sowie auf den zusätzlichen neuen Geldautomat im Balinger Industriegebiet "Auf Gehrn".

Darüber hinaus weist die Volksbank auf Investitionen in Online- und Mobile-Banking, was permanent weiterentwickelt werde. Auf der Internetseite der Bank könnten Kunden rund um die Uhr Bankgeschäfte erledigen, dies sei auch mit dem Smartphone möglich. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit der Videoberatung.

Erwartungen und Ansprüche der Kunden haben sich geändert

Die Volksbank begründet die Außer-Betriebnahme auch mit dem digitalen Wandel. Erwartungen und Ansprüche der Kunden hätten sich laut einer Pressemitteilung der Bank in den vergangenen Jahren "gravierend verändert", Bankgeschäfte würden heute "unabhängig von Zeit und Raum" erledigt, was zu einem Rückgang der Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen führe. Weiter heißt es: "Zudem stellt diese Entwicklung das bewährte und für die Regionen so wichtige Geschäftsmodell der seriösen Regionalbanken vor große Herausforderungen."

Die Volks- und Raiffeisenbanken müssten Antworten auf die digitalen Wettbewerber finden. "Wenn sich das Umfeld ändert, müssen sich Unternehmen, die auch künftig Erfolg haben wollen, anpassen oder verändern", so Vorstandssprecher Arndt Ständer.

"Diese Entwicklung veranlasste uns in der Vergangenheit verschiedene Geschäftsstellen zu schließen. Hiervon wurde die Geschäftsstelle in Steinhofen bereits seit längerem veräußert, wobei der Geldausgabeautomat in Betrieb blieb. Die Bankgebäude in Gruol, Stetten und Owingen wurden in jüngster Zeit verkauft. Das Gebäude in Owingen wird vom neuen Inhaber weiterhin zur Nutzung des Geldausgabeautomatenn zur Verfügung gestellt. Die Gebäude in Gruol, Stetten und Steinhofen fallen in Zukunft als Standorte weg", erklärt Ständer.