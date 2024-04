1 In der Dunkelheit erinnerte das Trucker-Treffen in Owingen im Vorjahr fast ein bisschen an den Canstatter Wasen bei Nacht. (Archivfoto) Foto: Thomas Kost

Am Samstag, 1. Juni, werden auf dem Werksgelände der Firma Sauter Transporte in Owingen wieder Trucks aus ganz Europa erwartet. Der Andrang ist so groß, dass bereits Bewerbern abgesagt werden musste.









Das Trucker-Treffen der Familie Sauter von der gleichnamigen Transporte-Firma in Owingen ist bereits Kult in der Szene – und dass, obwohl am Samstag, 1. Juni, erst die zweite Auflage auf dem Programm steht. Dann stehen wieder LKW, blitzblank geputzt und mit den tollsten Lackierungen und Verzierungen, auf dem Betriebsgelände in Reih und Glied, aufgereiht wie Perlen an einer Schnur.