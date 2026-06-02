In Gütenbach: Kinder gestalten Gemeinde mit

Grundschüler besuchen Bürgermeisterin Lisa Hengstler im neuen Rathaus Gütenbach und äußern ihre Meinung, was sie sich für die Gestaltung ihres Wohnorte wünschen.

Kinder in Gütenbach setzten sich im Projekt „Meine Heimat“ intensiv mit ihrem Dorf auseinander. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 der Naturpark-Grundschule Gütenbach hatten dabei einen ganz besonderen Termin: Im neuen Rathaus, im „King-Saal“, trafen sie Bürgermeisterin Lisa Hengstler, mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie das Team von Udo Wenzl.

Zehn Gemeinden in Baden-Württemberg wurden ausgewählt, um neue Formen der Kinderbeteiligung in der kommunalen Praxis zu erproben. Gefördert wird das Projekt vom Land Baden-Württemberg, Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat und vom Institut für angewandte Sozialwissenschaften Stuttgart durchgeführt.

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Kooperationspartner sind der Naturpark Südschwarzwald sowie die LAG Kinderinteressen Baden-Württemberg. Ziel des Projektes ist es laut Mitteilung, Kinder stärker an der Entwicklung ihrer Gemeinden zu beteiligen und neue, praxistaugliche Formen der Kinderbeteiligung insbesondere im ländlichen Raum zu erproben.

„Kinder brauchen Räume, in denen sie Verantwortung übernehmen und Gemeinschaft erleben können. Die Kommune ist dafür ein idealer Lern- und Erfahrungsort“ sagt Projektleiter Udo Wenzl. „Mit dem Projekt zeigen wir konkret, wie Kinder aktiv an der Entwicklung ihrer Gemeinde beteiligt werden könne.“

Lieblings- und Gruselorte

In Gütenbach startete der Projekttag mit einer herzlichen Begrüßung und den Worten „Heute geht es um euch und eure Meinung zu unserem Dorf“. In Kleingruppen arbeiteten die Kinder an Lieblings- und Gruselorten, zeigten ihre Wohnorte auf einem großen Luftbild und erarbeiteten Möglichkeiten zur Veränderungen beziehungsweise äußerten Wünsche zur Dorfgestaltung. So wurde mehrfach ein Lebensmittelladen im Ort gewünscht, ein öffentlicher Treffpunkt für Mädchen, ein Fahrradparcours sowie die Renovierung der Schultoiletten sowie eine kinderfreundliche Umgestaltung des Lebensraums vor der Mühle. Die Straßenbeleuchtung im Hintertal wurde bemängelt, sowie die Verkehrs- und Parksituation im Dorf. Später am Vormittag gab es die Möglichkeit das neue Rathaus zu erkunden und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung mit ihren Aufgaben kennenzulernen.

In einer großen Abschlussrunde trugen die Grundschüler nochmals alle gesammelten Ideen und Wünsche bei der Bürgermeisterin Lisa Hengstler vor. In einem zweiten Schritt werden die Anregungen und Vorstellungen dem Gemeinderat im Juni präsentiert.