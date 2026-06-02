In Gütenbach: Kinder gestalten Gemeinde mit

Grundschüler besuchen Bürgermeisterin Lisa Hengstler im neuen Rathaus Gütenbach und äußern ihre Meinung, was sie sich für die Gestaltung ihres Wohnorte wünschen.
Kinder in Gütenbach setzten sich im Projekt „Meine Heimat“ intensiv mit ihrem Dorf auseinander. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 der Naturpark-Grundschule Gütenbach hatten dabei einen ganz besonderen Termin: Im neuen Rathaus, im „King-Saal“, trafen sie Bürgermeisterin Lisa Hengstler, mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie das Team von Udo Wenzl.