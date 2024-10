In Grosselfingen: Häcksler in Vollbrand – Feuerwehr im Einsatz

Häcksler in Vollbrand – Feuerwehr im Einsatz

In Grosselfingen

1 Die Feuerwehr Grosselfingen war am Freitagabend im Einsatz (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Assy

Ein brennender Häcksler bei der Firma Bogenschütz in Grosselfingen rief die Feuerwehr am Freitagabend auf den Plan.









Link kopiert



Zu einem Brand bei der Firma Bogenschütz in Grosselfingen ist die Feuerwehr am Freitagabend ausgerückt. Kurz nach 17 Uhr wurde dort ein brennender Häcksler für das Holzhackschnitzelgut gemeldet. Dieser befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr auf Nachfrage beim stellvertretenden Kommandant der Grosselfinger Wehr Tobias Mößmer in Vollbrand. Die gute Nachricht: Verletzte gab es keine.