In Grafenhausen geht’s um die Wurst: 258 Schützen messen sich beim Glücksschweinschießen

1 Während es bei vielen umliegenden Schützenvereinen beim Glücksschießen Neujahrsbrezeln gibt, gibt es in Grafenhausen Preise in Form von Schinken, Speck, Lyoner, Blut- und Leberwürsten oder Schweineschmalz. Foto: Rest

258 Teilnehmer waren beim Grafenhausener Glücksschweinschießen dabei.









Das Glücksschweinschießen des Schützenvereins Grafenhausen zählt zu dessen ersten Veranstaltung im neuen Jahr. Während es bei vielen anderen umliegenden Schützenvereinen bei solchen Veranstaltungen Neujahrsbrezeln gibt, gibt es in Grafenhausen seit eh und je die Preise in Form von Schinken, Speck, Lyoner, Blut- und Leberwürsten oder Schweineschmalz. Das Jedermannturnier ist auch deshalb besonders beliebt, weil es für die Teilnehmer bis am Schluss spannend bleibt, wer die meisten Ringe hat und wer am besten auf die Ehrenscheibe getroffen hat.