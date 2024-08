Zwei Autofahrer bei Unfall in Albstadt leicht verletzt

In Gegenverkehr geraten

Weil der 20-jährige Autofahrer in den Gegenverkehr geriet, kam es zu einem Unfall.

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Albstadt sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer um kurz nach 18 Uhr auf der Straße in Richtung Onstmettingen. Aus ungeklärter Ursache geriet er dabei im Bereich der Einmündung an der Luisenstraße mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Volvo eines 57-jährigen Mannes zusammen.