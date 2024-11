1 Auf der L 410 bei Hechingen ist am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert. (Symbolfoto) Foto: Unsplash/Jonas Augustin

Eine Autofahrerin ist am Dienstag zwischen Rangendingen und Hechingen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen.









Zwei Verletzte, zwei total beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der L 410 bei Hechingen. Dies gab die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.