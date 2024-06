Auf der B 463 in Albstadt-Ebingen ist am Samstagmorgen ein schwerer Unfall passiert. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein 55-jähriger Fahrer einer Cobra Replica am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf der B 463 von Lautlingen kommend in Richtung Bitz unterwegs. Auf Höhe des Kauflands geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß das Auto mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden, 55-jährigen Frau zusammen.

Die Unfallbeteiligten befanden sich zum Zeitpunkt allein in ihren Autos. Beide wurden im Anschluss in Kliniken gebracht, für den Unfallverursacher wurde ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gerufen.

B 463 während Unfallaufnahme gesperrt

Die Bundesstraße 463 war im Anschluss für den Verkehr gesperrt, laut Polizei kam es zu keinen größeren Beeinträchtigungen.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unklar.