In FDS viel erlebt Die "Stimme des Landratsamts" feiert Dienstjubiläum

Krisenzeiten sind Zeiten der Kommunikationsabteilungen. Was bedeutet die Pandemie für Ihre Arbeit?

Der Arbeitstag in einer Pressestelle war schon immer unvorhersehbar und unplanbar. Aber das hat sich in der Pandemie potenziert, weil die Ereignisse uns sehr oft sprichwörtlich überrollt haben. Und es bedeutet natürlich sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr Mühe, um die Maßnahmen und Entwicklungen zu erklären. Ganz abgesehen davon, hat die Pandemie uns gelehrt, dass Prognosen immer dann schwierig sind, wenn sie in die Zukunft reichen.

Können Sie sich an eine vergleichbare Situation erinnern?

Nein, ich kann die Pandemie mit nichts vergleichen, was ich in den 20 Jahren erlebt habe. Für die Öffentlichkeitsarbeit schwierige Phasen gab es auch vorher durchaus – ich denke da an die Zeit, in der wir Einschränkungen der stationären Leistungen unseres Kreiskrankenhauses erklären mussten – das war auch anstrengend und aufregend, aber bei Weitem nicht vergleichbar mit der Corona-Pandemie.

Gab es einen Punkt in den 20 Jahren, in denen Sie vor der Frage standen: Mir fehlen die Worte, wie soll ich das Außenstehenden vermitteln?

Mehrere. Ich denke da immer sofort an den Tag, als der Interimsgeschäftsführer unseres Krankenhauses gefühlt eine Stunde nach seinem Amtsantritt vorläufig festgenommen wurde. Aber daneben gibt es in einer öffentlichen Verwaltung immer mal wieder Vorgänge, die man Außenstehenden nur schwer erklären kann. Beispielsweise die von der EU ausgelöste Reform des Bezirksschornsteinfegerwesens. Die Einzelheiten habe ich bis heute nicht kapiert.

Öffentlichkeitsarbeiter warnen auch intern, wenn sich die Organisation auf dem Holzweg befindet und die Stimmung draußen eine andere ist. Findet Ihr Rat im Hause Gehör?

Ja, auf allen Ebenen, und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich bin der Auffassung, dass man als Pressesprecherin oder Pressesprecher nur dann gut arbeiten und wirken kann, wenn man nah am Geschehen, nah an der Führungsspitze, aber auch nah an den Kolleginnen und Kollegen ist und wenn man ehrlich ist, nicht nur intern, sondern auch gegenüber der Presse.

Wie gehen Sie mit dieser Bandscheiben-Situation und Druck von allen Seiten um?

Ich habe in den vergangenen Jahren auf dieser Position viele Erfahrungen sammeln dürfen und viele Stürme überlebt. Das hilft, gelassen zu bleiben. Und ich habe im Landratsamt, im Landkreis und in den Pressestellen der Landratsämter im Land Baden-Württemberg – ich bin die weibliche, badische Doppelspitze des Sprecherteams der Pressesprecher beim Landkreistag Baden-Württemberg – supergute Netzwerke, die weiterhelfen.

Ihr Wunsch für dieses Jahr?

Ich habe sehr viele Wünsche: dass meine Mama bald einen Impftermin erhält, dass meine Freundin und Friseurin bald wieder arbeiten darf, damit ich endlich wieder menschenwürdig aussehe, dass ich bald wieder mit meinen Linedancern tanzen kann und vor allem, dass wir in diesem Jahr die Corona-Pandemie weltweit besiegen können und meine Familie vom Coronavirus verschont bleibt. Und wenn dann noch ein Sommer-Sonne-Strand-Urlaub mit meinem Lebensgefährten auf einer griechischen Insel möglich wird, wäre mein Jahr perfekt!

Biografie

Sabine Eisele (57) ist Diplom-Verwaltungswirtin. Nach dem Studium in Kehl trat sie 1987 ihre erste Stelle im Landratsamt im Kommunalamt an. 1991 wechselte sie ins Sozialamt und machte dort Schuldnerberatung. "Das war eine extrem spannende Zeit, weil damals das Verbraucherinsolvenzverfahren eingeführt wurde, und menschlich war es sehr, sehr lehrreich", so Eisele. Parallel dazu war sie acht Jahre lang Personalratsvorsitzende. 2001 bot ihr Landrat Peter Dombrowsky die neugeschaffene Stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsmodernisierung an. Daraus hat sich unter Landrat Klaus Michael Rückert die heutige Kombination aus Pressesprecherin, Geschäftsstelle des Kreistags und Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Kreisentwicklung ergeben.