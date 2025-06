Die Suche nach der 74-jährigen Frau aus Bad Rippoldsau Schapbach, die seit Mittwoch vermisst wird, dauert an.

Brigitta S., eine 74-jährige Frau aus Bad Rippoldsau-Schapbach, wird seit Mittwoch vermisst, nachdem sie von einem Arztbesuch in Freudenstadt nicht zurückgekehrt ist. Bereits am Mittwochabend setzte die Polizei einen Hubschrauber über dem Norden der Stadt ein. Am Boden beteiligten sich Einheiten der Polizei und Mitglieder der Bergwacht an der Suche.

Wie die Polizei nun auf Anfrage mitteilt, suchten Beamte auch am Donnerstag bis in die Abendstunden nach der Vermissten. Am Freitag hingegen habe es keine polizeilichen Suchmaßnahmen gegeben.

Lesen Sie auch

Eine Sprecherin der Polizei betont: „Das bedeutet aber nicht, dass keine weiteren büromäßigen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt werden.“ Sprich: Die Beamten ermitteln derzeit auf anderem Wege. Und nicht nur das: „Die Angehörigen suchen auch heute weiter“, so die Sprecherin.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Der Grund für das Verschwinden der Seniorin ist laut Polizei noch unklar. „Es liegt kein Hinweis auf eine Straftat vor“, erklärt die Sprecherin. „Es kann weiter nicht ausgeschlossen werden, dass Sie sich in einer hilflosen Lage befindet.“ Auch ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung. Brigitta S. ist etwa 1,60 Meter groß, kräftig und hat grau-weißes Haar. Bekleidet ist sie mit einem auffallenden rosafarbenen, kurzärmligen Poloshirt, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen. Ein Foto der Vermissten ist auf der Fahndungsseite der Polizei unter diesem Link abrufbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/186 44 44 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.