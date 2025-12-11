In Freudenstadt und Alpirsbach: Weihnachtsoratorium von Bach erklingt in gleich drei Kirchen

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird in der Weihnachtszeit in sechs Teilen in Freudenstadt und Alpirsbach aufgeführt. Die Proben laufen auf Hochtouren.
„Das allein kann man schon als wahres Mammut-Projekt bezeichnen“, meinte Jörg Sander, Kantor an der Stadtkirche Freudenstadt, beim Pressegespräch über die bevorstehenden Konzerte in der Weihnachtszeit. Flankiert wurde Sander von den Kantoren Thomas Müller von der Taborkirche und Christian David Karl von der Alpirsbacher Klosterkirche.