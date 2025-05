Im Jahr 2000 in Freudenstadt gegründet, feiert der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord heuer sein 25-jähriges Bestehen. Bei der Jubiläumsfeier in Bühlertal gab es einen unterhaltsamen Rückblick. Festredner war Minister Peter Hauk.

Mehr als 270 Wegbegleiter des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord haben das 25-jährige Bestehen des Naturpark-Vereins im Haus des Gastes in Bühlertal gefeiert. Dort ist seit 2016 der Sitz der Naturpark-Geschäftsstelle.

Unter den Gästen waren Vertreter der Naturpark-Mitglieder und Partner, unter anderem aus den Landkreisen, Städten und Gemeinden sowie Naturpark-Wirte und Naturpark-Partner, Schwarzwald-Guides, Vertreter der Naturpark-Schulen und Naturpark-Kindergärten, Kooperationspartner der Projekte Wilde Sau, Naturpark-Brot oder Humusaufbau, Touristiker, Politiker und Sponsoren, wie der Naturpark mitteilt.

Für seinen Einsatz für den Erhalt der Kulturlandschaft überreichte der Präsident des Verbands Deutscher Naturparke, Friedel Heuwinkel, dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord bei der Jubiläumsfeier eine Ehrenurkunde. „Immer mehr Städte und Gemeinden wollen bei der Naturpark-Bewegung dabei sein. Das zeigt, wie attraktiv das Naturpark-Konzept ist“, sagte Heuwinkel.

Friedel Heuwinkel (rechts) überreichte Christian Dusch die Ehrenurkunde für 25 Jahre Einsatz für den Erhalt der Kulturlandschaft. Foto: Johannes Nickel/Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gehört mit 420 000 Hektar Fläche zu den größten der insgesamt 104 Naturparke in Deutschland. Zu seinen Mitgliedern zählen 112 Städte und Gemeinden, sieben Land- und drei Stadtkreise sowie zentrale Verbände, Vereine und weitere Institutionen.

14 der 25 Naturpark-Jahre begleitete Peter Hauk als zuständiger Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. In seiner Festrede mit persönlicher Note bezeichnete er den Naturpark als Vorreiter, Netzwerker und Schnittstelle fürs Land. Die sieben Naturparke in Baden-Württemberg seien die „Herzkammer unserer Kulturlandschaft“. „Unsere Naturparke im Land sind ein Erfolgsmodell, weil sie Menschen zusammenbringen und gleichzeitig Wertschöpfung im Einklang mit der Natur schaffen“, sagte Hauk. „Im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord wird deutlich: Heimat kann nur dort entstehen, wo sich Mensch, Natur und Kultur begegnen.“

Von der und für die Region

Dabei hob Hauk die Innovationsfähigkeit des Naturparks hervor, indem er „Dinge aufgreift und ausprobiert“. Denn bewahren heiße nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Vielmehr bedeute es, Bestehendes an Entwicklungen anzupassen. „Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord denkt und handelt in diesem Sinne ganzheitlich. So fördern wir eine nachhaltige Entwicklung unserer ländlichen Räume“, führte Hauk aus.

Am 19. Dezember 2000 hatten 95 Städte und Gemeinden, sieben Land- und zwei Stadtkreise in Freudenstadt den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gegründet. „Es war eine Initiative der touristisch geprägten Städte und Gemeinden unter Federführung des Landkreises Freudenstadt: von der Region für die Region – für Einheimische und Gäste“, beschrieb der Geschäftsführer des Naturparks, Karl-Heinz Dunker, die Entstehungsgeschichte beim Jubiläums-Talk. In der Runde blickten auch der frisch im Amt bestätigte Vorsitzende Christian Dusch, der ehemalige Vorsitzende Jürgen Bäuerle und der ehemalige stellvertretende Vorsitzende Siegfried Scheffold mit Moderator und Naturpark-Wegbegleiter Uwe Baumann auf 25 Jahre Naturpark-Geschichte zurück.

Für die Bewirtung mit Schwarzwälder Gerichten sorgten Naturpark-Wirte. Die musikalische und kabarettistische Begleitung gestalteten Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel und Bodo Schaffrath.