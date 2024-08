1 Ein Verkäufer wurde in Freiburg mit einem Messer bedroh. (Symbolfoto) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ein Mann hat einen Verkäufer eines Handyladens in Freiburg mit einem Messer bedroht.









Ein Mitarbeiter eines Geschäfts für An- und Verkäufen von Mobiltelefonen in der Lehener Straße in Freiburg wurde am Donnerstagnachmittag, 8. August, gegen 17.45 Uhr von einem 18-Jährigen mit einem Messer bedroht und angegriffen.