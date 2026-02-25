In Fischerbach: 23-Jähriger fährt sich auf einer Wiese fest – Test ergibt mehr als zwei Promille

23-Jähriger fährt sich auf einer Wiese fest – Test ergibt mehr als zwei Promille

1 Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 23-Jährigen. Foto: Rehder/dpa Ein 23-Jähriger fuhr Mittwochnacht in eine Wiese in Fischerbach. Eine Anwohnerin verständigte die Polizei, diese stellte mehr als zwei Promille beim jungen Fahrer fest.







Link kopiert



Einer aufmerksamen Anwohnerin fiel Mittwochnacht in Fischerbach ein Auto auf, welches sich auf einer Wiese im „Hintertal“ festgefahren haben soll und verständigte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten nahmen beim Eintreffen gegen 1 Uhr wahr, dass der Audi-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, teilt die Polizei mit.