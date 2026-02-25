In Fischerbach: 23-Jähriger fährt sich auf einer Wiese fest – Test ergibt mehr als zwei Promille
Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 23-Jährigen. Foto: Rehder/dpa

Ein 23-Jähriger fuhr Mittwochnacht in eine Wiese in Fischerbach. Eine Anwohnerin verständigte die Polizei, diese stellte mehr als zwei Promille beim jungen Fahrer fest.

Einer aufmerksamen Anwohnerin fiel Mittwochnacht in Fischerbach ein Auto auf, welches sich auf einer Wiese im „Hintertal“ festgefahren haben soll und verständigte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten nahmen beim Eintreffen gegen 1 Uhr wahr, dass der Audi-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, teilt die Polizei mit.

 

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt dies und ergab einen Wert von über zwei Promille. Durch polizeiliche Ermittlungen identifizierten die Beamten den 23-Jährigen als Fahrzeugführer. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie die Autoschlüssel sichergestellt. Nach einer Blutentnahme in einem nahe gelegenen Klinikum erwartet den jungen Mann nun eine Strafanzeige.

 