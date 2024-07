1 Drei Jugendliche sollen in eine Firma in Schwenningen eingebrochen sein. (Symbolfoto) Foto: Stein/dpa

Die Polizei hat am Donnerstagabend drei jungendliche Einbrecher in Schwenningen geschnappt. Die 15- bis 17-Jährigen wurden vom Inhaber einer Firma auf frischer Tat ertappt.









Nach einem Einbruch in Schwenningen konnten die jungen Tatverdächtigen noch am selben Abend ermittelt werden. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.