Im Rahmen einer vorgetäuschten Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen wurde in Rosenfeld ein polizeibekannter 24-Jähriger vorläufig festgenommen.

Der Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht des bandenmäßigen Betrugs, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben.

Der mutmaßlich einer Telefonbetrügerbande angehörende Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Festnahme ging ein Anruf von Kriminellen im Laufe des Montags bei einem Rosenfelder Senior voraus, in dem sich mehrere Täter abwechselnd als Kriminalbeamte oder Staatsanwalt ausgaben.

Sie versuchten, den Mann mit der frei erfundenen Geschichte eines Einbruchs in der Nachbarschaft in Angst um sein Hab und Gut zu versetzen und zur Übergabe seiner Wertsachen an einen vermeintlichen Kollegen zu bewegen.

Senior geht scheinbar auf Forderungen ein

Der Senior, der den Anrufern zunächst Glauben geschenkt hatte, hegte schließlich jedoch Zweifel und nahm Kontakt zum Polizeiposten Rosenfeld auf, woraufhin der Betrug erkannt wurde.

Im weiteren Verlauf ging der Senior mit Unterstützung von Beamten der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zum Schein auf die Forderungen der Anrufer ein und stellte eine Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen in Aussicht. In der Hoffnung auf eine entsprechende Beute begab sich am Montagnachmittag der 24-jährige Abholer der Wertsachen zur Wohnanschrift des Seniors.

Polizist feuert Schüsse ab

Nachdem der Mann, der sich mit einem gefälschten Polizeiausweis legitimieren wollte, die in der Wohnung wartenden Einsatzkräfte erkannt hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Ortsrand.

Im Rahmen der Verfolgung gab einer der Polizisten Schüsse aus seiner Dienstwaffe in die Luft ab. An einem bewachsenen Abhang, an dem der Tatverdächtige ohne Fremdeinwirkung stürzte und sich leicht verletzte, konnte er schließlich widerstandslos festgenommen werden.

Ermittlungen zu Hintermännern

Der 24-Jährige, bei dem es sich um einen wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannten kosovarischen Staatsbürger aus einer Reutlinger Kreisgemeinde handelt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt.

Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen, insbesondere zu Mittätern und Hintermännern dauern an.