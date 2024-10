In Fachklinik gebracht: Mann greift in Rottenburg Polizistin an

Mann greift in Rottenburg Polizistin an

1 Die Polizei in Rottenburg ermittelt gegen einen Mann, der unter anderem eine Polizistin angegriffen haben soll. (Symbolbild) Foto: Hildenbrand

Unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wird in Rottenburg gegen einen 40 Jahre alten Mann ermittelt, der am Montag in Gewahrsam genommen werden musste.









Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 40-Jährige laut Angaben der Polizei kurz vor 18 Uhr ein fremdes Grundstück in der Röntgenstraße in Rottenburg betreten. Dort nahm er eine Eisenstange an sich und beschädigte ein Garagentor. Durch die Splitter entstand zudem ein Schaden an einem in der Garage stehenden Fahrzeug.