1 Ein 35-jähriger Mann ist in Ebingen in eine Fachklinik gebracht worden. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Die Polizei in Albstadt-Ebingen hatte es am Mittwoch mit einem renitenten Mann zu tun. Zuerst gefährdete der 35-Jährige Verkehrsteilnehmer, anschließend ging er auf Polizeibeamte los.









Ein psychisch auffälliger Mann musste am Mittwoch in Ebingen von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht werden.