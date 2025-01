In Fachklinik eingewiesen: 31-Jährige beschädigt Denkmal in Rottenburg

Weihnachtsamnestie im Gefängnis Warum die JVA Rottenburg landesweit an zweiter Stelle steht

In der Vorweihnachtszeit werden einige Gefangene vorzeitig entlassen – die sogenannte Weihnachtsamnestie. Die JVA Rottenburg lag landesweit auf Platz zwei, was die Zahl der Gefangenen angeht. Leiter Matthias Weckerle erklärt, warum das so war.