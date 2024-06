In Ettenheim

8,2 Millionen Euro investiert die Stadt Ettenheim in die Errichtung des dreigeschossigen Baus mit Kindertagesstätte und Wohnungen.









Die Vorfreude war allen Beteiligten anzusehen. Am Mittwochmorgen erfolgte „auf den Espen“ der Spatenstich für den dreigeschossigen Neubau auf den Espen, in dem die Nachfolgeeinrichtung des katholischen Kindergartens St. Bartholomäus in der Neumannstraße mit dann sechs Gruppen sowie fünf Wohnungen der Stadtbau mit preisgebundener Miete untergebracht werden.