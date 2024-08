In Ettenheim: Bauhof nutzt Ferien für Reparaturen an den Schulen

Die Schulkinder genießen derzeit die großen Ferien und die Pause vom Schulalltag. Eine Auszeit gibt es bei den städtischen Baustellen jedoch nicht, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Stadt Ettenheim nutzt die Zeit, in der die Schulen und Kitas leer sind, um umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten zu erledigen beziehungsweise Erweiterungsmaßnahmen fertigzustellen. „Dies ist nur aufgrund der tollen Unterstützung und Kooperation mit den beteiligten Handwerkern und Baufirmen möglich“, erklärt Harald Krippendorf vom städtischen Bauamt und bedankt sich an dieser Stelle für die gute und verlässliche Zusammenarbeit mit den Betrieben.

In der Grundschule Ettenheim werden in den Ferien mehrere Klassenzimmer renoviert und neu gestrichen und auch beim August-Ruf-Bildungszentrum und im Städtischen Gymnasium erfolgen Schönheitsreparaturen und Auffrischungen in dieser Zeit.

Lesen Sie auch

Herbert-König-Halle erhält Basketballkörbe

Um die Fluchtweg-Situation für die Schüler sowie die Lehrer am Städtischen Gymnasium zu verbessern, werden in den Sommerferien zwei Stahlaußentreppen am denkmalgeschützten Gebäude als zweiter baulicher Rettungsweg montiert, berichtet Stadtbaumeister Frank Wangler. Außerdem werden in der Herbert-König-Halle höhenverstellbare und ausfahrbare Basketballkörbe an der Wand befestigt, damit ein Spielbetrieb auf drei Querspielfeldern möglich wird.