Ringsheim, Altdorf, Ettenheim: In allen drei Orten wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com Einrichtungen in Altdorf, Ettenheim und Ringsheim gerieten am Wochenende ins Visier von Einbrechern. Nun ermittelt die Polizei.







Sie sollen sich zwischen Freitagabend und Sonntagnacht gewaltsam durch Türen und Fenstern Zutritt in die Kitas verschafft haben: Bislang Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in drei Kitas im Raum Ettenheim eingebrochen. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.