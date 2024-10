In Einfamilienhaus eingebrochen

Zwischen 15.50 Uhr und 18.30 Uhr ist in ein Wohnhaus in Dotternhausen eingebrochen worden. Der Täter hebelte laut Polizei ein Fenster auf und durchsuchte mehrere Räume. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Ein noch unbekannter Täter ist am Sonntag in ein Wohnhaus in der Weiherstraße eingebrochen. Die Bewohner hatten das Gebäude gegen 15.50 Uhr verlassen, teilt die Polizei mit. Als sie kurz nach 18.30 Uhr nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und alarmierten demnach die Polizei.