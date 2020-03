In eigener Sache So verändert sich unser Medienhaus in Corona-Zeiten

Profil der Lokalausgaben hat sich verändert

Unsere Zeitung bündelt die aktuellen Nachrichten, die Hintergründe, die Einschätzungen von Experten und Entscheidungsträgern. Gerade in unseren Lokalausgaben entfallen aber auch viele Anlässe für die gewohnte Berichterstattung: Sportereignisse, kulturelle Events, Vereinsversammlungen, Frühlingsfeste. Deshalb hat sich das Profil der Lokalausgaben verändert.

Doch neben all den Unannehmlichkeiten, die wir derzeit erleben, fördert diese Zeit auch einige Aspekte, die in unserer Gemeinschaft vermeintlich in den Hintergrund getreten sind, über die wir aber selbstverständlich besonders gern berichten: Nachbarschaftshilfe, ehrenamtliches Engagement und ein besonderes Miteinander.

Auch Abwechslung ist selbstverständlich erlaubt. Deshalb wollen wir Ihnen noch mehr Anregungen für die Zeit daheim verschaffen. In den nächsten Tagen werden wir Ihnen deshalb Rätselseiten anbieten, Seiten für die Kinder, Ratgeber-Seiten. Wir starten in der heutigen Ausgabe mit einer Extra-Seite Leserbriefe sowie einer Kinderkram-Seite. Am Wochenende werden wir mit einer zweiten Auflage unserer Nostalgie-Serie "Als ich klein war" loslegen: Die erste Reihe dieses Rückblicks auf Kindheit und Jugend in den 50er­- und 60er-Jahren ist bei unseren Lesern auf große Resonanz gestoßen.

Im zweiten Durchgang nimmt uns der Autor Eynar van Gaestren erneut mit auf eine Zeitreise: Die Umwelt, das Kirchenleben und die freudige Erwartung von Nachwuchs sind dabei nur ein Anriss vieler spannender Themen.

Umfassend informiert im Corona-Newsblog

Alle Informationen über aktuelle Entwicklungen und zum Schutz der Bevölkerung finden Sie auch auf unserer Website. Für die Online-Angebote sind unsere Redakteure ebenfalls täglich unterwegs, um unsere Leser umfassend über die Lage in der Region zu informieren. Früh morgens bis spät abends wird unser Corona-Newsblog unter www.schwabo.de/coronavirus aktualisiert. Darüber hinaus bieten wir weiteren interessanten Lesestoff rund ums Thema, geben Tipps und klären auf. Dies geht nur durch gute journalistische Arbeit, die von den Redakteuren in unserem Haus geleistet wird.

Ein Teil dieser aufwendig recherchierten Artikel und Exklusivgeschichten in unserem Online-Angebot wird in unserem SB+ Angebot präsentiert, das mit einer Registrierung verbunden ist. Das SB+ Angebot bietet neben exklusiven Artikeln viele Zusatzinformationen für die regi­strierten Leser: Videos und Umfragen zum Thema, Hintergrundinfo- oder themenverwandte Beiträge.

Und als Ergänzung zu unserer Online-Berichterstattung halten wir Sie auch in unseren sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Auf Instagram (@schwarzwaelderbote) informieren wir jeden Abend in einer Story über das Tagesgeschehen, die Bilder-Posts versprechen Zerstreuung angesichts der Krise. Auf unserer Facebookseite Schwarzwälder Bote wiederum bieten wir neben Links zu aktuellen Themen Service- und Live-Videos.

Beliebt als Zwischendurch-Information ist auch unser kostenloser "Newsletter aus der Chefredaktion". Zur Mittagszeit verschafft Ihnen dieser einen schnellen Blick auf das Wichtigste vom Tage – oder lenkt die Aufmerksamkeit darauf, was auch noch zu sagen wäre. Der Newsletter kann unter schwabo.de/newsletter abonniert werden. Dazu setzen Sie beim gewünschten Newsletter ein Häkchen, geben Ihre Kontaktdaten an und erhalten ab dem nächsten Tag unseren "Newsletter aus der Chefredaktion".

Uns allen wünschen wir, dass wir gesund durch diese Zeit kommen.

Hans-Peter Schreijäg, Chefredakteur

Stefanie Kübler, Redaktionsleiterin Online