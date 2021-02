1 Optimiert für Smartphone-Nutzer: unsere neue Website. Foto: Maria Savenko/ Shutterstock

Sie werden es bereits bemerkt haben: Unsere Website sieht anders aus. Und bei Inhalten, für die Sie sich zuvor kostenlos registrieren konnten, ist jetzt ein Abo erforderlich. Was steckt dahinter?

Oberndorf - Wir haben das Aussehen unserer Website grundlegend überarbeitet: Das Design wurde speziell für Smartphone-Nutzer optimiert, sodass diese jetzt noch schneller finden, wonach sie gesucht haben. Unabhängig davon steht lokale und regionale Berichterstattung natürlich weiterhin im Fokus. Die Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil, Zollernalb, Freudenstadt Calw und die Ortenau sind und bleiben unser Kerngebiet. Dies sehen Sie in der Navigation rechts oben, wo Sie alle Kreise unterteilt nach Regionen finden, gefolgt von Sport und überregionalen Ressorts wie Politik, Wirtschaft, Panorama und Unterhaltung.

Neu ist unser Login-Bereich für Premium-Inhalte. Diese Inhalte erfordern ab sofort ein Abonnement. Warum das so ist?

Angebot vier Wochen lang kostenlos testen

Produkte des täglichen Bedarfs kosten Geld - Brot, Benzin, Toilettenpapier, Streamingdienste. Und genauso auch Informationen, Kommentare, Analysen, Reportagen und Unterhaltung, die wir unseren Leserinnen und Lesern täglich bieten. Wir bauen unser Angebot stets aus und versuchen, unseren Lesern möglichst vielfältige Inhalte zu bieten. Darunter sind solche, die grundsätzlich ein Abonnement voraussetzen und viele Artikel, die weiterhin frei lesbar sind.

SB Plus Artikel sind ab sofort unseren Abonnenten vorbehalten. Damit Sie diese Artikel in voller Länge lesen können, ist eine Registrierung erforderlich. Deshalb bieten wir Ihnen an, unser Digital-Abo vier Wochen lang kostenlos zu testen. Nach der Registrierung haben Sie Zugriff auf alle unsere Plus-Inhalte. Unser Angebot "SB Plus Basis" mit Zugriff auf alle Plus-Inhalte können Sie im Testzeitraum jederzeit kündigen und danach mit einer Frist von 24 Stunden zum Ende des aktuellen Vertragsmonats.

Unser Angebot "SB Plus Komplett", bestehend aus der digitalen Zeitung (ePaper) und dem Zugriff auf die Plus-Inhalte auf unserer Website, können Sie monatlich bzw. mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende kündigen - wie Sie es auch von Netflix und Co. kennen. Aber vielleicht ist Ihnen unsere Arbeit - und damit die vielen interessanten Themen und Artikel - ja auch ein Abonnement wert. Schließlich geben unsere Kolleginnen und Kollegen täglich alles dafür, Themen für Sie zu sortieren, gewichten und aufzubereiten und Ihnen diese sowohl in der gedruckten Ausgabe als auch auf den digitalen Kanälen bereitzustellen.

Unterstützen Sie mit Ihrem Abo regionalen, unabhängigen Journalismus, der für Sie genau hinschaut. Wir wünschen Ihnen viel Lese-Vergnügen auf unserer neuen Website. Mehr zu unseren digitalen Abo-Angeboten finden Sie unter schwabo.de/sbplus.

ePaper-Kunden haben die Nase vorn

Als ePaper-Kunde können Sie sich mit Ihren gewohnten ePaper Anmelde-Daten einloggen und unsere Plus-Inhalte lesen.

Was ist neu für unsere Abonnenten, die ihr ePaper am PC oder Laptop lesen? Sie finden die Anmeldeseite zum ePaper unter www.schwabo.de/digital-neu oder über das Menü rechts oben auf der Startseite der neuen Website. Von dort gelangen sie mit einem Mausklick auf die gewohnte Seite, auf der Sie sich über "Anmelden" mit Mailadresse und dem Passwort einloggen. Über "Ausgabe wählen" wählen Sie die abonnierte Ausgabe aus - und schon ist das ePaper zum Lesen startklar.

Diskussion über Facebook & Co

Abgeschafft haben wir die Kommentarfunktion unter unseren Artikeln - nicht zuletzt aus datenschutzrechtlichen Gründen. Stattdessen sollen die Diskussionen zu journalistischen Inhalten auf unseren Social-Media-Plattformen stattfinden. Bitte beachten Sie jedoch auch hier unsere Netiquette, zu finden unter schwabo.de/netiquette.