In eigener Sache: Jonas Köhler ist neuer Redaktionsleiter der Lahrer Zeitung

Der 30-Jährige folgt bei der Lahrer Zeitung auf Felix Bender, der dem Verlag und seiner Heimatstadt in einer neuen Rolle aber treu bleiben wird.

Wechsel bei der Lahrer Zeitung: Jonas Köhler löst Felix Bender als Redaktionsleiter ab. Letzterer nimmt nach vier Jahren eine neue Herausforderung an: Als Regionalleiter verantwortet der 40-Jährige ab sofort die Ausrichtung und Fortentwicklung der südbadischen Lokalredaktionen der Schwarzwälder Bote Mediengruppe. Dazu zählen neben der Lahrer Zeitung und dem Schwarzwälder Boten Kinzigtal auch die Titel des Oberbadischen Verlags im Landkreis Lörrach.

Die Geschäftsführerin der Lahrer Zeitung, Kirsten Wolf, freut sich, dass Felix Bender künftig den Raum Südbaden für die Schwarzwälder Bote Mediengruppe redaktionell weiterentwickeln wird. „Er ist Lahrer und Lokaljournalist mit Leib und Seele“, erklärt Wolf. „Deshalb sind es für uns gute Nachrichten, dass wir ihn für eine neue Position gewinnen konnten und gleichzeitig auch in der Region halten können.“ Gemeinsam mit seinem starken Team, sei es ihm gelungen, der Lahrer Zeitung ein herausragendes Standing in und für Lahr zu geben.

Jonas Köhler ist seit 2021 dabei

Dazu hat auch Jonas Köhler in den vergangenen Jahren maßgeblich beigetragen. Er übernimmt reibungslos das Steuer in Lahr und Haslach – und wird die Redaktion erfolgreich weiterführen, ist die LZ-Geschäftsführerin überzeugt. Dabei werde der 30-Jährige, der bereits seit 2021 im Haus tätig ist, aber auch seine eigenen Akzente setzen. Kirsten Wolf wünscht Jonas Köhler dafür „gutes Gelingen – und vor allem weiterhin viel Freude am guten Lokaljournalismus“. Dieser sei gerade in diesen unsteten Zeiten unverzichtbar.

„Journalistische DNA weiter mit Leben füllen“

Der neue Redaktionsleiter will den Weg, den er bereits als Volontär, Redakteur und stellvertretender Redaktionsleiter mitgegangen ist, beibehalten. „Wir legen großen Wert auf Lesernähe, auf Themen, die die Menschen in und um Lahr tagtäglich beschäftigen. Das ist unsere journalistische DNA, die wir auch in Zukunft mit Leben füllen werden“, verspricht Jonas Köhler.

Zur Person

Felix Bender,

1984 in Lahr geboren, machte 2012 das Volontariat bei der Lahrer Zeitung. Als Redakteur zeichnete er zunächst für die südliche Ortenau verantwortlich. Am 1. September 2021 übernahm er die Redaktionsleitung der Lahrer Zeitung und des Schwarzwälder Boten Kinzigtal.

Jonas Köhler,

Jahrgang 1995, wuchs im oberhessischen Ortenberg auf. 2021 zog es ihn für das Volontariat bei der Lahrer Zeitung nach Südbaden. Als Redakteur war er anschließend zunächst als Springer im Einsatz, lernte den ganzen Altkreis Lahr kennen. Seit Sommer 2023 ist er für Lahr, Seelbach und Schuttertal zuständig. Im April 2025 übernahm er den Posten des stellvertretenden Redaktionsleiters