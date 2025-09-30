In eigener Sache: Jonas Köhler ist neuer Redaktionsleiter der Lahrer Zeitung

Der 30-Jährige folgt bei der Lahrer Zeitung auf Felix Bender, der dem Verlag und seiner Heimatstadt in einer neuen Rolle aber treu bleiben wird.
Wechsel bei der Lahrer Zeitung: Jonas Köhler löst Felix Bender als Redaktionsleiter ab. Letzterer nimmt nach vier Jahren eine neue Herausforderung an: Als Regionalleiter verantwortet der 40-Jährige ab sofort die Ausrichtung und Fortentwicklung der südbadischen Lokalredaktionen der Schwarzwälder Bote Mediengruppe. Dazu zählen neben der Lahrer Zeitung und dem Schwarzwälder Boten Kinzigtal auch die Titel des Oberbadischen Verlags im Landkreis Lörrach.