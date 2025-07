Das digitale Angebot der Oberbadischen präsentiert sich in neuem Design – mit vielen Vorteilen für die Leser.

Liebe Leserinnen und Leser, unser digitales Angebot auf verlagshaus-jaumann.de präsentiert sich in neuem Design – moderner, klar strukturiert und technisch fit für die kommenden Jahre.

Die Anpassung der Webseite nutzen wir, um Ihnen in Kooperation mit dem Schwarzwälder Boten ein deutliches Mehr an Informationen anzubieten. Neben den bekannten Inhalten aus der Region können Sie künftig auch alle Informationen des Schwarzwälder Boten nutzen – inklusive der exklusiven SB+ Inhalte, gekennzeichnet durch das grüne Plus.

Lesen Sie auch

Mit einem exklusiven Extra für unsere Abonnenten: Nach Anmeldung mit Ihren bekannten Zugangsdaten auf der Webseite oder nach erstmaliger Registrierung stehen Ihnen alle digitalen Inhalte offen - multimediale Beiträge, Bildergalerien und auch die exklusiven mit SB+ gekennzeichneten Artikel. Alternativ steht Ihnen auch die Nutzung der SB News App offen.

Gerne erklären wir Ihnen, was sich für Sie ändert und was nicht.

Was bleibt?

Sie erreichen unsere Webseite wie gewohnt über verlagshaus-jaumann.de. Für E-Paper-Abonnenten gilt: Ein neues Passwort ist nicht notwendig, Sie melden sich einfach mit Ihren bekannten Zugangsdaten an. Printabonnenten müssen sich einmalig registrieren, um alle Vorteile der Webseite nutzen zu können. Diese Zugangsdaten gelten für alle digitalen Inhalte: für die Webseite (SB+), für den Zugang zum E-Paper in der App oder über die Webseite unter zeitung.verlagshaus-jaumann.de und für die Nutzung der SB News App.

Wichtigste Änderung: neues Menü

Das Menü haben wir neu strukturiert. Die horizontale Anordnung haben wir abgelöst, ergänzt und unter dem Punkt zusammengeführt. So finden Sie noch einfacher die Inhalte, die Sie suchen.

Alle Gemeinden sind unterhalb des Menüpunkts Lörrach zusammengefasst. Foto: (red)

Mit einem Klicken erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle digitalen Inhalte aus Ihrer Region und finden an der Stelle auch den Weg zu Ihrem E-Paper.

Mit SB+ eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, um noch besser und individueller informiert zu bleiben. Besonders attraktiv sind die exklusiven Inhalte, die den Abonnenten vorbehalten sind und spannende Zusatzinformationen sowie Hintergrundberichte bieten.

Noch persönlicher wird das Leseerlebnis durch die Möglichkeit, Lieblingsautoren und -themen gezielt zusammenzustellen – so bleibt man genau bei dem auf dem Laufenden, was einen wirklich interessiert. Wer keine wichtigen News verpassen möchte, profitiert zudem vom Liveticker und dem Newsblock, die in Echtzeit über aktuelle Entwicklungen informieren. Und damit kein spannender Artikel verloren geht, lassen sich Lieblingsbeiträge bequem auf einer persönlichen Merkliste speichern.

SB+ macht Lust auf mehr – mehr Inhalt, mehr Individualität und mehr Komfort beim Lesen.

Schauen Sie sich gerne selbst auf unserer Webseite und in der SB News App um – wir freuen uns auf Sie.

Ihr Oberbadisches Verlagshaus