1 Zu dem Vorfall kam es im Rahmen einer Verkehrskontrolle (Symbolfoto). Foto: imago images/Eibner/Hahne /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Auf der Flucht vor der Polizei fährt ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer gegen einen Polizisten und verletzt ihn schwer. Beamte geben daraufhin Schüsse ab. Die Hintergründe des Falls.















Efringen-Kirchen - Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Efringen-Kirchen hat ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen einen Polizisten angefahren und schwer verletzt. Der Mann wird eines versuchten Tötungsdeliktes verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der verletzte Beamte kam am Montag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Zuvor hatten Verkehrspolizisten den 61-Jährigen wegen seiner auffälligen Fahrweise im Kreis Lörrach kontrollieren wollen. Statt anzuhalten, fuhr er den Angaben nach in seinem Wagen davon. Weitere Streifenwagen umringten sein Auto und stoppten ihn. Als ein Beamter zur Kontrolle auf ihn zuging, soll der Mann losgefahren und den 39-Jährigen frontal angefahren haben.

Einsatzkräfte gaben Schüsse ab

Daraufhin gaben die übrigen Einsatzkräfte mehrere Schüsse ab, durch die der Autofahrer am Arm verletzt wurde. Dennoch konnte er den Angaben zufolge erneut davonfahren, wurde aber kurz darauf gestoppt und festgenommen. Der Mann war betrunken und wurde ambulant behandelt, wie es hieß.

Bereits in der Vergangenheit sei der Verdächtige wegen Beleidigung und räuberischen Diebstahls aufgefallen, hieß es. Es werde geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt werde, sagte eine Polizeisprecherin.

Erinnerungen an Fall in Kusel werden wach

Vergangene Woche waren bei einer Verkehrskontrolle nahe Kusel in Rheinland-Pfalz eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar erschossen worden. Die Ermittler vermuten, dass die mutmaßlichen Täter Jagdwilderei vertuschen wollten.