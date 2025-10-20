In Ebinger Heilig-Kreuz-Kirche: Solisten, Chor und Orchester verschmelzen

Raum für dieses Klangerlebnis bot die Heilig-Kreuz-Kirche. Unterstützt wurde das Orchester durch Bläser der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Den Chorpart übernahm der Konzertchor Reutlingen. Die Gesamtleitung lag in bewährter Weise in den Händen von Martin Künstner, unter dessen präzisem Dirigat die Solisten, der Chor und das Orchester zu einer Klangeinheit verschmolzen.

Kraftvoll und transparent Gleich zu Beginn ertönte das majestätische Kopfmotiv „Alles was Odem hat, lobe den Herrn“ von den Bläsern, das sogleich von den Streichern beantwortet wurde und im Laufe des ersten Satzes durch die verschiedenen Instrumentengruppen wanderte, kombiniert mit einem zweiten Thema, kraftvoll und transparent vom Orchester interpretiert.

Sehr angenehm war auch die Wahl des Tempos für das Allegretto des zweiten Satzes, einem lyrisch anmutenden Thema mit exakter Pizzicato-Begleitung. Wieder spielten sich Streicher und Bläser die einzelnen Motive zu. Im andächtigen und mit „Adagio religioso“ bezeichneten dritten Satz „sang“ das Orchester regelrecht die von Mendelssohn feinfühlig komponierten Melodielinien, welche im danach folgenden oratorischen Teil wieder auftauchten.

„Lobe den Herrn, meine Seele“

Nach einer kurzen Überleitung eröffnete der Chor kraftvoll mit dem bereits erklungenen Kopfmotiv aus Psalm 150 den zweiten Teil des Werkes, bevor zum ersten Mal die klare Sopranstimme von Susan Eitrich mit Worten aus Psalm 103 zu hören war: „Lobe den Herrn, meine Seele“ interpretierte sie mit Wärme und Leichtigkeit im Wechselgesang mit den Frauenstimmen des Chores.

Auf den Lobpreis Gottes folgten die trostreichen Worte „Saget es, die ihr erlöst seid durch den Herrn“ aus Psalm 107, warm und kraftvoll vorgetragen von Tenor Philipp Nicklaus.

Die Fragen unserer Zeit

An Spannung und Dramatik kaum noch zu überbieten interpretierte Philipp Nicklaus die folgenden Arien mit Texten aus Psalm 116 und dem Epheserbrief. Besonders die Textstelle aus dem Propheten Jesaja, in der Gott gefragt wird: „Hüter, ist die Nacht bald hin?“ sang er mit einer Eindringlichkeit und Deutlichkeit, von der die Zuhörenden tief bewegt wurden. Denn dies sind auch unsere Fragen, die wir in einer von vielen Dunkelheiten und Kriegen bedrohten Welt leben.

Rätselhaft bleibt die Antwort Gottes für uns Irdische: „Wenn der Morgen schon kommt, so wird es doch Nacht sein.“ Wir müssen wieder kommen und Gott wieder fragen – unser Leben lang. Gott gibt die endgültige und erlösende Antwort: „Die Nacht ist vergangen!“ Zart und a-cappella die Stimme von Susan Eitrich mit dieser Aussage, die von Chor und Orchester mit Worten von Paulus aus dem Römerbrief in strahlenden Tönen und Klängen bestätigt wird. Das Werk schloss mit dem Schlusschor, in dem auch die drei Solisten mitsangen, wodurch noch einmal alle Musizierenden zu hören waren: „Alles was Odem hat, lobe den Herrn!“