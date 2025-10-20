In Ebinger Heilig-Kreuz-Kirche: Solisten, Chor und Orchester verschmelzen

Das Ebinger Kammerorchester führte in einer eindrucksvollen Interpretation die 2. Sinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf.
Raum für dieses Klangerlebnis bot die Heilig-Kreuz-Kirche. Unterstützt wurde das Orchester durch Bläser der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Den Chorpart übernahm der Konzertchor Reutlingen. Die Gesamtleitung lag in bewährter Weise in den Händen von Martin Künstner, unter dessen präzisem Dirigat die Solisten, der Chor und das Orchester zu einer Klangeinheit verschmolzen.